Чип обнаружили на сайте AnTuTu

Очередная информация о будущем мобильном процессоре Samsung Exynos 2400 поступила с сайта бенчмарка AnTuTu. Пока неизвестно, собирается ли южнокорейский производитель установить этот чип в аппараты Galaxy S24 для большинства стран, как это обычно происходило в прежние годы. Только в этом году все модели Galaxy S23 работают на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy.

На бумаге Exynos 2400 выглядит мощным чипом. У него 10 вычислительных ядер в сочетании 1 + 2 + 3 + 4. Основным ядром является Cortex-X4 с тактовой частотой 3,1 ГГц.

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Графическим процессором является Xclipse 940 на архитектуре AMD RDNA2. Чип будет выпускаться на техпроцессе 4 нм, предлагая повышенную эффективность по сравнению с прошлыми поколениями процессоров Exynos. Ещё здесь будет применяться модем Exynos 5300 5G. Скорость входящего соединения в нём должна достигать 10 Гбит/с, как и на Snapdragon X75.

Процессор обладает поддержкой оперативной памяти LPDDR5X, хранилищ UFS 4.0, записи видео 8K 60 кадров/с и камеры с разрешением до 320 Мп. Также поддерживается двухсторонняя спутниковая связь, позволяющая обойтись без сотовых сетей, пишет Phonearena.