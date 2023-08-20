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LG анонсировала 27-дюймовый монитор 27UQ750 с разрешением 4K
Частота 144 Гц и мощность 90 Вт в USB-C

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Компания LG представила очередной монитор, модель 27UQ750 размером 27 дюймов с разрешением 4K и частотой 144 Гц. Этот монитор предназначается для работы и игр и основан на панели типа VA. Это означает яркие цвета и широкие углы обзора. Поддерживается 95% цветового диапазона DCI-P3 и яркость 400 нит, а коэффициент контрастности составляет 3000:1. Время отклика от серого к серому в 5 мс позволяет отображать динамичный контент и видео.

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Имеется подставка с возможностью поворачивать её и менять по высоте, чтобы выбирать удобные углы обзора. В состав монитора входят два динамика мощностью 5 Вт. Доступны разъёмы HDMI 2.1 и DP 1.4, также имеется USB-C с возможностью передачи данных и зарядки мощностью 90 Вт.

Производитель утверждает, что подобный монитор будет актуален как для офисных работников, так и для любителей видеоигр. В недалёком будущем ожидается его поступление в продажу, цена пока не называется, пишет Gizmochina.

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#мониторы
Источник: gizmochina.com
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