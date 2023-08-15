Точнее, за размещение вводящих в заблуждение заявлений о скидках

Как сообщают СМИ, австралийский суд оштрафовал компанию Dell на 6.5 миллионов долларов за публикацию в интернете ложных заявлений, касающихся цен на мониторы – в частности, речь идет о фейковых скидках. По данным местного регулятора ACCC, компания таким образом продала более 5000 дисплеев. Представители Dell признали нарушение и заявили, что, помимо штрафа, выплатят пострадавшим клиентам разницу в стоимости и изменят свой подход к ценообразованию.

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Комиссар ACCC Лиза Карвер, комментируя инцидент, заявила журналистам, что сложившаяся ситуация и вынесенное по ней решение являются важным сигналом другим компаниям: махинации с ценами являются серьезным нарушением закона о защите прав потребителей и могут привести к крупным штрафам и другим санкциям. Как считают эксперты, подобный штраф является хорошим знаком и для австралийских покупателей – если те или иные фирмы будут мошенничать с ценами, обращение в ACCC поможет быстро исправить ситуацию. Потребителю даже не придется почти ничего делать – проверки и обращение в суд регулятор после поступления сигналов от граждан инициирует самостоятельно.