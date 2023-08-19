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Часы Google Pixel Watch 2 получат процессор Snapdragon W5 и 2 ГБ памяти
Работать они будут на платформе Wear OS 4

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Компания Google в этом году собирается представить флагманские смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Тогда же должен состояться анонс смарт-часов Pixel Watch 2. Часы под кодовым именем Eos уже заметили в каталоге устройств Google Play Console, благодаря чему можно ознакомиться с некоторыми их характеристиками.

Часы будут работать на процессоре Snapdragon W5, тогда как в часах первого поколения используется чип Exynos 9110. Объём оперативной памяти останется 2 ГБ. Ожидается использование круглого дисплея AMOLED размером 1,2 дюйма с разрешением 383 x 384 и плотностью пикселей 320 ppi. Производителем экрана может быть Samsung вместо BOE.

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Работать устройство будет на платформе Wear OS 4 на основе Android 13. Первыми часами на этой системе стали Samsung Galaxy Watch 6 и Galaxy Watch 6 Classic.  Будут предлагаться версии с поддержкой стандартов связи Wi-Fi и LTE, а также четырьмя вариантами ремешка. Ёмкость батареи составит 306 мАч против 294 мАч в часах первого поколения.

Наличие сверхширокополосного чипа позволит часам работать в качестве цифрового ключа на автомобилях и лучше взаимодействовать с устройствами.

Ожидается сохранение прежней стоимости в $349. Google пока официально не подтверждает работу над этими часами, пишет Neowin.

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#google #смарт-часы
Источник: neowin.net
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3700X по памяти 1к1 3800мнz мах. а 5800Х по памяти 1к1 4133мнz мах. можно больше но уже через делитель. 2к1. да и это не о чем. Потому что на интеле уже по памяти 1к1 8000+мнz .
Какие процессоры у меня были за последние 25 лет, и что бы я купил сегодня для игрового компьютера
inchaos75
10:30
Честно я не знаю какие тесты и игры использовались. Но взять 3700Х и 5800Х, по тестам у них 20% разницы, но я после апгрейда увидел +40-45% по играм и +35-40% по тестам. Т.к. еще надо учитывать память...
Какие процессоры у меня были за последние 25 лет, и что бы я купил сегодня для игрового компьютера
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