Так бывший Twitter собирается бороться с выдачей себя за другое лицо

Социальная сеть X скоро может начать требовать подтверждение личности. Дополнительная функция проверки потребует загружать государственное удостоверение личности и присылать своё селфи.

Инсайдер в начале августа заметил иконку «ID подтвержден» в профиле Илона Маска. Теперь он обнаружил сообщение «Подтвердите свою учётную запись, предоставив удостоверение личности государственного образца. Обычно это занимает около 5 минут». Из этого следует, что появление этого требования уже не за горами.

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X работает над этим совместно с занимающейся анализом идентификационных данных компанией Au10tix, которая будет иметь доступ к отсылаемой пользователями информации. Снимки удостоверения личности и биометрические данные будут храниться на протяжении месяца. Au10tix утверждает, что прежде сотрудничала с крупными компаниями вроде Google, PayPal и Uber, пишет Engadget.