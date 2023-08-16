Среди таких ресурсов, согласно сообщениям, оказались New York Times, Facebook, Instagram, Threads, Bluesky, Substack, Reuters и Times

В мире высоких технологий разгорелся новый скандал, связанный с именем Илона Маска. Известный предприниматель и основатель SpaceX и Tesla стал фигурой обвинения, когда появились сообщения о намеренном замедлении скорости перехода на определенные веб-сайты. Это стало особенно актуальным в контексте включения в "черный список" как конкурентов Маска, так и различных СМИ.

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По недавним данным, Илон Маск якобы приказал умышленно снизить скорость перехода на сайты, которые вызвали его недовольство или конфликт интересов. Среди таких ресурсов, согласно сообщениям, оказались New York Times, Facebook, Instagram, Threads, Bluesky, Substack, Reuters и Times. Результаты тестов, проведенных The Washington Post, подтвердили, что пользователи должны были ожидать около пяти секунд перед тем, как перейти по указанным ссылкам. Однако после распространения этой информации, время перехода начало уменьшаться.

Эксперты полагают, что задержка скорости могла быть настроена при помощи сервиса сокращения ссылок t.co. По данным The Post, на этот раз переход на ресурсы The Washington Post, Fox News, Mastodon и YouTube с использованием укороченных ссылок происходил за секунду или даже быстрее.

Реакция на это обвинение не заставила себя ждать. Чарли Штадтландер, представитель The New York Times, заявил, что не получил никаких объяснений от Маска или его компании по поводу этой практики. Он подчеркнул, что в случае, если задержка действительно была целенаправленной мерой, это вызывает обеспокоенность в сфере свободы информации и плурализма мнений.

Тем временем, соучредители платформы Substack призвали SpaceX отменить решение о задержке перехода по ссылкам на свой ресурс. В свою очередь, бывший сотрудник Twitter Йоэль Рот подчеркнул, что такие действия, как замедление скорости перехода, могут выглядеть необычно даже для такой динамичной индустрии, как IT.

Этот инцидент также поднимает вопросы о связях Маска с разными медийными платформами и его отношениями с конкурентами. В то время как технологический магнат известен своими критическими высказываниями в адрес различных СМИ, новый обвинительный аспект вызывает интерес и дискуссии в обществе.