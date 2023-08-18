Компания должна представить ряд новых устройств

Во второй половине года компания Microsoft регулярно проводит анонсы новых компьютеров и аксессуаров для них. В этом году такое мероприятие назначено на 21 сентября. Компания уже рассылает приглашения на презентацию, которая пройдёт в Нью-Йорке.

Пока неизвестно, что именно там будет представлено. Можно предположить, что это будет следующее поколение наиболее производительного ноутбука Surface Laptop Studio. В настоящее время предлагается модель на процессорах Intel 11-го поколения, но новый ноутбук может перейти на процессоры 13-го или сразу 14-го поколений.

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Также в сентябре ожидается появление Surface Go 4. Это относительно недорогой планшет, где ожидается применение не самого мощного процессора Intel N200.

Также к числу бюджетных предложений относится третье поколение Surface Laptop Go. В нём должны использоваться процессоры Intel Core i5 12-го поколения с увеличенным объёмом оперативной памяти и твердотельного накопителя. Другие компоненты могут остаться прежними.

Ничего не говорится о следующих поколениях Surface Pro или Surface Laptop. В прошлом году в октябре были представлены Surface Pro 9, Surface Laptop 5 и Surface Studio 2+.

Также на мероприятии Microsoft может рассказать о новшествах системы Windows 11. В этом году должно быть выпущено крупное обновление 23H2, пишет Neowin.