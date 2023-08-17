Она позаимствует возможности Steam Deck и Nintendo Switch

Компания Lenovo скоро может выпустить портативную игровую консоль в качестве конкурента для моделей вроде Steam Deck и ASUS ROG Ally. У неё будут съёмные элементы управления, как у Nintendo Switch. Модель Legion Go должна работать на системе Windows 11 и процессорах AMD Phoenix, получив подставку, поддержку карт памяти microSD и два разъёма USB-C.

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Остальные характеристики пока названы не были, но известно о наличии бокового, плечевого и заднего триггеров. Под правым верхним триггером находится колесо. Есть разъём для наушников, регулятор громкости и отверстия для вентиляции сзади. Экран размером 8 дюймов наверняка будет сенсорным.

На правом контроле имеется трекпад для навигации по консоли. Один разъём USB-C находится наверху, другой внизу. Судя по толщине устройства, аккумулятор будет достаточно большой, хотя ёмкость пока неизвестна.

Нет также информации о том, когда и по какой цене консоль будет представлена, пишет Engadget.