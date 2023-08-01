Очередная портативная консоль с чипом AMD

В последнее время портативные игровые консоли представляют чуть ли не каждую неделю. Почти все они используют процессоры AMD. В прошлом году модель Steam Deck привлекла внимание большого числа геймеров, подогрев интерес к устройствам подобного рода. В апреле была представлена консоль Asus ROG Ally, которая спустя четыре месяца поступила в продажу. Ещё больше моделей предлагают китайские производители.

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Одним из них скоро может стать всемирно известная компания Lenovo. Если Asus использует свой игровой бренд ROG, то у Lenovo есть бренд Legion. Ожидается, что консоль будет работать на гибридном процессоре AMD Phoenix и системе Windows 11.

Устройство будет обладать экраном с диагональю 8 дюймов. Остальные подробности пока неизвестны. Нет данных по другим характеристикам и дате появления устройства в продаже. Вероятно, консоль появится на прилавках в течение года, до выпуска процессоров AMD Strix Point, пишет Videocardz.