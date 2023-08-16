Его цена может быть около $700

Согласно имеющейся информации, бренд Honor работает сразу над несколькими моделями складных смартфонов. Недавно был представлен Honor Magic V2 на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 2. В следующем году ожидается появление модели Magic Flip, которая будет складываться вертикально. До конца нынешнего года могут быть анонсированы аппараты Magic V Slim и Honor Magic V2 Lite.

Перед анонсом Honor Magic V2 высказывались предположения о том, что будет представлено две версии смартфона с разными процессорами. В итоге модели на Snapdragon 8 Plus Gen 1 так и не появилось.

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Зато на этом процессоре может работать Magic V2 Lite. Как видно из названия, это упрощённый вариант по сравнению с Magic V2, который будет стоить дешевле. Стандартная модель стоит от 8999 юаней, тогда как версия Lite может получить ценник около 5000 юаней.

Ещё готовится смартфон Magic V2 Slim, который складывается наружу. Один или оба этих аппарата вместе с версией Magic V2 для глобального рынка должны быть представлены 1 сентября на выставке IFA 2023, пишет Gizmochina.