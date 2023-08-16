Это относится к складным смартфонам, планшетам и умным часам

Обладатели не самых современных моделей складных смартфонов, планшетов и смарт-часов Samsung скоро могут получить на них новые функциональные возможности. Южнокорейский производитель сообщает, что для них готовится обновление One UI 5.1.1, где будет функциональность из программной оболочки для самых последних моделей Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Tab S9 и Watch 6.

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One UI 5.1.1 уже в августе начнёт появляться на моделях Z Flip 4 и Z Fold 4, потом на более старых Z Fold 3, Z Flip 3, Z Fold 2 и Z Flip. Новые возможности многозадачной работы появятся на планшетах Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra, Tab S7, Tab S7+, Tab S7 FE, Tab S6 Lite, Tab A8, Tab A7 Lite, Tab Active 3 и Tab Active 4 Pro, а новая функциональность умных часов на Galaxy Watch 5, Watch 5 Pro, Watch 4 и Watch 4 Classic.

На складных смартфонах станет проще отображать и скрывать элементы управления на Flex Mode Panel в нижней половине экрана, когда смартфон находится в полусложенном состоянии. Когда аппарат сворачивается в режиме Flex, панель с иконками будет перемещаться наверх экрана для упрощения доступа. Панель с кнопкой воспроизведения мультимедиа станет более заметной в режиме Flex.

Для многозадачной работы упрощено переключение в многооконный режим при помощи продолжительного нажатия на ручку. Поддерживается перетаскивание двумя руками. Можно одним пальцем удерживать документ в приложении, а другой рукой открыть второе приложение и перетащить файл в него. Панель задач на Z Fold 4 и Tab S8 станет работать быстрее и получит новые приложения.

Обновлённые возможности отслеживания сна появятся на часах прошлых поколений. Будет предложен более интуитивный интерфейс и тренировка сна на часах без подключения к смартфону. Есть и фитнес-обновления вроде функциональности «Персонализированная зона сердечного ритма». Здесь анализируются физические возможности пользователя и выделяются пять оптимальных степеней интенсивности бега при постановке разных целей.

В часах Galaxy Watch 5 и Watch 4 будут выдаваться уведомления о нерегулярном сердечном ритме. Появится поддержка Track Run для записи пробежек и возможность управлять камерой смартфона Flip 4 на часах. Кнопка быстрого доступа позволит применять часы для дистанционного фотографирования, пишет Engadget.