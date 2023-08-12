Некоторые пользователи на Android уже могут добавлять дополнительные аккаунты

Мессенджер WhatsApp продолжает расширять свою функциональность и в ближайшее время представит еще одну возможность. В бета-версии WhatsApp 2.23.17.8 на платформе Android некоторые пользователи теперь могут добавлять на устройство сразу несколько учётных записей. Увидели эту функциональность не все участники программы бета-тестирования. Возможно, со временем доступность этой опции будет расширяться.

реклама

Чтобы добавить ещё один аккаунт в мессенджере, нужно нажать на изображение стрелки рядом с кнопкой QR-кода. Это же меню даёт возможность переходить между разными учётными записями. Новый аккаунт привязывается к приложению WhatsApp до выхода из него.

Теперь обладатели более чем одного аккаунта WhatsApp смогут работать с ними на одном приложении и устройстве без необходимости заводить другое устройство. Например, это полезно для тех, у кого есть один персональный аккаунт и другой рабочий.

Прежде чем такая возможность появится у всех пользователей за пределами программы бета-тестирования, разработчики ещё могут нанести в неё изменения, пишет Phonearena.