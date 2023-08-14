Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Смартфон Oppo Find N3 Flip будет работать на процессоре Dimensity 9200+
Складной аппарат станет обладателем внушительной батареи 4800 мАч

реклама

Известный инсайдер Digital Chat Station поделился сведениями о выходящем в недалёком будущем складном смартфоне Oppo Find N3 Flip. Сзади на устройстве будет три камеры с основной 50 Мп с оптической стабилизацией изображения. Также будут сверхширокоугольная камера и телеобъектив. Спереди находится экран с отверстием, у экрана есть высокочастотное затемнение и режим защиты глаз.

реклама

Внутри находится процессор MediaTek Dimensity 9200+ и 16 ГБ оперативной памяти. Ожидается рост ёмкости батареи до значения 4800 мАч вместо 4300 мАч в аппарате предыдущего поколения. Мощность зарядки составит 67 Вт.

Аппарат-раскладушка будет представлен в Китае уже в августе. Наряду с ним состоится анонс устройств Find N3, Pad Air 2 и Watch 5, пишет Gizmochina.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #oppo
Источник: gizmochina.com
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Galaxy S24 может получить двухстороннюю спутниковую связь
Анонсирован ультра дешевый флагман с IP68, 1.5К 144 Гц экраном - Redmi K60 Extreme Edition
Анонсирован складной смартфон Xiaomi Mix Fold 3 с камерой-перископом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вперед в Купянск - передовые отряды 138 МБР уже в 6 км от города
17
Hill: Россия "незаметно" начала новое наступление в Харьковской области, а Генштаб ВСУ проспал его
11
Неисправный Tesla Cybertruck на обочине случайно продемонстрировал устройство подвески и днища
1
Украина просит исключить Израиль из Контактной группы по обороне Украины
37
«Российский газ был благословением для Германии» — немецкий политик
4
«Калашников» опробовал новую систему разведки в зоне СВО
2
Боец ВСУ: Севернее Бахмута нам пришлось отойти на тыловые позиции, ВС РФ подтянули резервы
+
Россия призывает партнеров по БРИКС к совместным экспедициям
+
Bild: Запад передал Украине не более 100 современных танков, Россия производит 50 в месяц
7
В Урожайном бои - поселок переходит из рук в руки
+
В республике Нигер стремительно вырос спрос на ткань белого, синего и красного цвета
3
Политик Барака: США сделают Зеленского козлом отпущения из-за разгрома ВСУ
2
Маршрут экспорта нефти в Азию через Северный морской путь на 30% короче чем через Суэц
3
Украина теряет танки Leopard 2 в ходе контрнаступления
1
Запрет на использование iPhone в российских компаниях и ведомствах расширяется
+
ЭКОВАС перенес встречу по ситуации в Нигере из-за неготовности войск
+
Пентагон ударными темпами разрабатывает собственные системы РЭБ
+
Бывший агент ЦРУ Джонсон: Украина останется без Одессы, если она продолжит наступать
4
«Иностранные наемники бегут с передовой» — полковник Дуглас Макгрегор
1
Украина не сможет получить ракеты Taurus в ближайшем будущем
1

Популярные статьи

Изучаем 3 самых перспективных истребителя 6-го поколения – почему Россия не участвует в гонке
20
США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
27
M1 Abrams: «ржавое ведро» или современная машина – почему танк не так плох, как полагают эксперты
6
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году
5
3 горячие игровые связки CPU + GPU + MB – когда скорость важнее денег, а экономия неуместна
5
"Охотник за Абрамсами" - Краснополь: лучший высокоточный управляемый снаряд ВС РФ
1
"Вы говорите Тайвань, а мы говорим Корея", — в США рассказали о наиболее вероятном конфликте в Азии
3
История кофе - как монахи обнаружили бодрящий эффект кофейных зерен и как всё заверте...
7
ТОП-9 процессоров Intel и AMD для игр – рейтинг 2023 года
20
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
49

Сейчас обсуждают

Сергей Филиппов
19:20
украинская гривна - гораздо более стабильная валюта, чем российский рубль, слабоумный)
Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 100 рублей впервые с марта 2022 года
la4mer2018
19:20
У вас странная фиксация на половых перверсиях ))) Болеете?
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
Сергей Филиппов
19:20
с телефона сидишь, купленного за доллары, но он вс равно не нужен?)
Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 100 рублей впервые с марта 2022 года
la4mer2018
19:19
Да, это замечательно ))) А что Вы такой нервный-то? ))) Эка Вас плющит. То унылый корпус за 4 тысячи, то Лиан Ли за десять ))) Да ещё к нему покупать блок питания SFX-формата? ))) Чтоб воткнуть туда с...
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
Сергей Филиппов
19:19
ты по утрам кофе пьешь? Где ты его возьмешь без доллара, промытомозговый?)
Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 100 рублей впервые с марта 2022 года
Мафиоза
19:19
так и есть, у него парень Лёха, пёхает его по пьяне
Майнеры продолжают добывать криптовалюту себе в убыток, не окупается даже розетка
Honkai star reil
19:18
Ты что несёшь даун, всем известный российский танки невозможно уничтожить. Что за дискриминация? Я уже отправил жалобу в Роспотребнадзор. Какую-то дичь сдесь пишут одни фейки
Уникальный российский танк «Терминатор-2», видимо, был уничтожен беспилотниками
Сергей Филиппов
19:17
у тебя уровень благополучия - отсутствие голода? Ну тогда твой уровень - примерно чуть лучше Сомали
Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 100 рублей впервые с марта 2022 года
Winssy
19:17
Отличный фильм. Один из лучших у DC.
Фильм "Флэш": без глупых шуток было бы еще хуже
Владимир Никифоров
19:17
Чё тока камеры не придумают, лишь бы понтануться и "напугать" весь мир своей "непревзойдённые мощью"! Но, гладко было на бумаге...
США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем