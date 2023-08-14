Складной аппарат станет обладателем внушительной батареи 4800 мАч

Известный инсайдер Digital Chat Station поделился сведениями о выходящем в недалёком будущем складном смартфоне Oppo Find N3 Flip. Сзади на устройстве будет три камеры с основной 50 Мп с оптической стабилизацией изображения. Также будут сверхширокоугольная камера и телеобъектив. Спереди находится экран с отверстием, у экрана есть высокочастотное затемнение и режим защиты глаз.

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Внутри находится процессор MediaTek Dimensity 9200+ и 16 ГБ оперативной памяти. Ожидается рост ёмкости батареи до значения 4800 мАч вместо 4300 мАч в аппарате предыдущего поколения. Мощность зарядки составит 67 Вт.

Аппарат-раскладушка будет представлен в Китае уже в августе. Наряду с ним состоится анонс устройств Find N3, Pad Air 2 и Watch 5, пишет Gizmochina.