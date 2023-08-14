Очередная версия популярного фитнес-браслета с экраном 1,74 дюйма

На своём мероприятии в понедельник компания Xiaomi представила очередное поколение фитнес-браслетов, модель Smart Band 8 Pro. Она приходит на смену версии прошлого года Band 7 Pro и представляет собой увеличенный вариант выпущенного в нынешнем году Smart Band 8. Новинка сокращает разницу между фитнес-браслетами и умными часами.

Браслет обладает прямоугольным экраном без физических кнопок, ремешок здесь сменный. Используется панель AMOLED размером 1,74 дюйма с разрешением 336 x 480, частота составляет 60 Гц, максимальная яркость 600 нит. Поддерживается постоянно активный экран и 16,7 млн цветов. На экране есть настраиваемые виджеты и портретный циферблат. На глубине до 5 м устройство водонепроницаемое.

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В его состав входит пульсометр, датчик SpO2, поддерживается отслеживание сна и менструального цикла, уровня стресса и показателей дыхания. Браслет распознаёт свыше 150 видов физической активности и может давать уроки бега. Устройство способно отображать текущее физическое состояние своего владельца. Соматосенсорный датчик может предоставить дополнительные показатели.

Встроенный чип GNSS имеет доступ к пяти спутниковым системам. Есть голосовой помощник и возможность управлять другими устройствами Xiaomi, камерой, воспроизведением аудио, фонариком, уведомлениями и не только. Ёмкость батареи составляет 297 мАч, чего должно хватить на 2 недели.

Версия браслета из термопластичного полиуретана стоит 399 юаней, а кожаная 449 юаней, пишет Gizmochina.