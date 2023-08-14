Большой планшет с большой батареей

Помимо складного смартфона, ещё одним анонсом Xiaomi в понедельник стал планшетный компьютер Pad 6 Max. Это уже третий планшет данной серии, сохранивший похожий дизайн с монолитным металлическим корпусом и квадратным выступом камер сзади. Это самый крупный планшет с экраном LCD размером 14 дюймов, что на 62% больше по сравнению с Pad 6 Pro. Частота обновления осталась 120 Гц, разрешение составляет 2,8K. У планшета целых восемь динамиков с настройкой Dolby Atmos.

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Сзади находятся две камеры с основной 50 Мп и сенсором глубины 2 Мп. Разрешение основной передней камеры составляет 20 Мп, есть также сенсор 3D ToF для лицевой разблокировки. Индикатор разрешений мигает красным, если какое-либо приложение пытается получить доступ к конфиденциальным данным или компонентам вроде камеры. Пользователь может решить, давать этот доступ или нет.

Планшет работает на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1, у него до 16 ГБ оперативной памяти и хранилище до 1 ТБ. Имеется охлаждающий отсек, призванный снижать температуру при длительных нагрузках. Ёмкость батареи составляет 10000 мАч, поддерживается зарядка мощностью 67 Вт и обратная зарядка 33 Вт. Чип защиты от перенапряжения G1 должен повышать продолжительность работы, долговечность и безопасность устройства.

Поверх системы Android 13 установлена программная оболочка MIUI Pad 14 с режимом разделённого экрана, где можно выводить сразу четыре приложения. Есть также предустановленное приложение WPS Office и некоторые другие. Можно подключать к планшету клавиатуру, у которой имеется трекпад. В комплект поставки входит стилус, способный работать как виртуальная лазерная указка.

Базовая версия 8/256 ГБ стоит 3799 юаней, 12/256 ГБ оценили в 3999 юаней, 12/512 ГБ в 4399 юаней, а максимальную версию 16 ГБ/1 ТБ в 4799 юаней. Доступны чёрный и серебристый цветовые варианты. Клавиатура Smart Touch Keyboard продаётся за 799 юаней, а стилус за 499 юаней, пишет Gizmochina.