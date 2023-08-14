Стандартная модель M3 ожидается в октябре

Компания Apple уже работает над процессором на смену своему самому производительному на данный момент чипу M2 Ultra, который был представлен всего пару месяцев назад. Этот процессор сейчас входит в состав компьютеров Mac Studio и Mac Pro, получив сразу два кристалла из процессора M2 Max. Это позволяет иметь 24 ядра центрального процессора и 76 ядер графического.

Марк Гурман из Bloomberg в рамках еженедельного информационного бюллетеня рассказал, что в журналах разработчиков обнаружил упоминание процессора M3 Ultra. У него будет 32 ядра центрального процессора и 64 графического в базовой конфигурации, а в максимальной 80 ядер.

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Этот процессор может пойти в состав нового поколения устройств Mac Studio и Mac Pro, но случится это не в ближайшее время. Ждать предстоит минимум до конца следующего года.

Также говорится о наличии технологических планов по всей серии процессоров M3. Первым в октябре должен стать стандартный чип M3 на техпроцессе 3 нм. У него будет 8 вычислительных ядер центрального процессора и 10 графического. Этот чип должен войти в состав следующих ноутбуков MacBook и MacBook Air, компьютеров iMac и Mac mini.

M3 Pro и M3 Max ожидаются не ранее следующего года. Первый получит 12 или 14 ядер CPU и до 32 ядер GPU, войдя в состав MacBook Pro и Mac Mini. M3 Max станет обладателем 16 ядер CPU и до 40 GPU, работая в MacBook Pro и Max Studio, пишет Newoin.