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Новый браслет Xiaomi Mi Band похож на урезанный вариант Apple Watch
Приобщиться к красоте носимых устройств можно будет по невысокой цене

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Смарт-браслеты производства компании Xiaomi пользуются большим спросом за счёт невысокой цены и богатого набора функциональных возможностей. В прошлом году модель Xiaomi Smart Band 7 Pro получила дизайн в стиле часов Apple Watch. У неё есть достаточно большой экран, а в Smart Band 8 Pro движение в этом направлении продолжается.

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В своей учётной записи на сайте Weibo компания Xiaomi показала дизайн и описала функциональность браслета Smart Band 8 Pro. Он снова похож на умные часы Apple с прямоугольным экраном и гладкими краями.

Xiaomi описывает экран размером 1,74 дюйма с плотностью пикселей 336 ppi. Экран чуть вырос по сравнению с предшественником и немного уступает размеру экрана Apple Watch Series 8.

Устройство поддерживает виджеты и возможность ставить обои из галереи. Виджеты позволяют следить за сердечным ритмом, воспроизводить аудио, считать шаги и смотреть погоду.

В следующий понедельник новый браслет Xiaomi будет представлен в Китае вместе со складным смартфоном Mix Fold 3. Сколько он будет стоить и когда начнутся продажи, пока не сообщается, пишет Androidauthority.


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#xiaomi #фитнес-браслеты
Источник: gizmochina.com
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