Полноценный анонс состоится уже 14 августа

По информации тематических ресурсов, полноценный анонс складного смартфона премиум-сегмента Xiaomi Mix Fold 3 состоится 14 августа – тогда же будет объявлена и рекомендуемая стоимость для разных его модификаций. Глава китайской компании Лэй Цзюнь уже охарактеризовал аппарат как «тонкий» и «элегантный». Известно, что устройство получит как минимум четыре камеры. Также инсайдеры сообщают о дополнительной подэкранной камере, пыле- и влагозащите по стандарту IP68, 67-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядке.

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Поступит ли официально Xiaomi Mix Fold 3 на глобальный рынок – в настоящий момент неизвестно; возможно, он останется эксклюзивом для покупателей из Китая. Впрочем, смартфон в любом случае вряд ли разойдется большим тиражом – эксперты ожидают, что он будет стоить около 1500 американских долларов. Больше всего значительную часть энтузиастов интересует складной экран устройства – компания обещает, что он «задаст новый стандарт». Означает ли это, что дисплей будет избавлен от проблемы возникновения складки на месте сгиба, можно будет узнать уже совсем скоро.