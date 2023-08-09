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Смартфон Galaxy S24 Ultra получит обновлённую камеру телефото
Её разрешение может вырасти до 50 Мп при поддержке 3-кратного оптического зума

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Аппараты серии Samsung Galaxy S23 обладают одними из лучших камер среди современных мобильных устройств. Всё ближе момент выпуска смартфонов следующего поколения, а это значит, что появляется всё больше утечек о них.

Известный инсайдер Ice Universe сообщает, что старшая модель Galaxy S24 Ultra будет обладать камерой 50 Мп с 3-кратным телеобъективом. Это уже не первая новость относительно данной камеры. Ранее говорилось, что будет поддерживаться 5-кратный оптический зум, а поначалу сообщалось, что никаких изменений не будет вовсе.

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Для сравнения, Galaxy S23 Ultra обладает камерой телефото 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Xiaomi 13 Pro получил камеру телефото 50 Мп с 3,2-кратным оптическим зумом, а OnePlus 11 32 Мп с 2-кратным оптическим зумом.

Разрешение является не единственный важным показателем, но и по остальным показателям вспомогательные камеры Samsung уступают конкурентам. Основное внимание южнокорейский производитель уделяют развитию главной камеры.

Поскольку до релиза смартфонов остаётся ещё много месяцев, Samsung может внести изменения в характеристики будущих моделей, пишет Androidauthority.

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#смартфоны #samsung
Источник: androidauthority.com
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