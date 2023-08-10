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Sony подняла прогноз по продажам PlayStation 5 в нынешнем финансовом году
К настоящему моменту продано 41,7 млн экземпляров консоли

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Компания Sony отчиталась об итогах очередного квартала, в рамках которого её прибыль сократилась на 31%. Это не помешало японскому производителю увеличить прогноз по продажам PlayStation на фоне того, что с момента релиза в 2020 году уже продано около 42 млн экземпляров. Доход во втором квартале года составил 20,7 млрд, что на 33% превзошло показатель годичной давности. Операционная прибыль равна 1,76%, это спад на 31%. Однако, даже этот показатель превзошёл прогнозы.

За квартал компания продала 3,3 млн PlayStation 5, превзойдя на 37,5%, результат годичной давности. За финансовый год компания надеется продать 25 млн PlayStation 5, тогда как за прошлый финансовый год было продано 19,1 млн.

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Игр для PlayStation 4 и 5 за квартал реализовали 56,5 млн, это рост на 19,7%. Поспособствовали этому в первую очередь игры сторонних разработчиков, вроде Final Fantasy 16 и Diablo IV.

Число ежемесячно активных пользователей сервиса PlayStation Network выросло на 5 млн до 108 млн. Количество цифр цифровых скачиваний за год уменьшилось с 79% до 72%.

Компания увеличила прогноз по доходам от игр и сетевых сервисов на 7%, а по общему доходу на 6%. При этом уменьшено ожидание от сенсоров для камер из-за спада рынка смартфонов в Китае и замедления темпов роста в США. Кинематографическое подразделение также не порадовало Sony, поскольку прибыль здесь сократилась разом на 68%, а доход на 6%, пишет Techspot.

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#sony #playstation
Источник: xda-developers.com
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