Не до них сейчас людям.

Руководство корпорации Sony, как отмечает Bloomberg, хоть и выразило надежду на рост выручки в текущем году за счёт игрового направления бизнеса, для сегмента смартфонов подготовило более мрачный прогноз. По словам финансового директора Садахико Хаякавы (Sadahiko Hayakawa), если ранее в Sony рассчитывали на рост спроса на смартфоны во второй половине этого года, то теперь это имеет смысл делать в привязке как минимум к следующему году.

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Источник изображения: Sony

Что характерно, в комментариях представителя Sony упоминается вторая половина текущего фискального года, которая у японских компаний завершается в марте следующего календарного. Таким образом, ранее апреля оживления рынка смартфонов ожидать не стоит, если опираться на этот прогноз. Компания Sony может судить о тенденциях мирового рынка смартфонов, поскольку является крупным поставщиком датчиков изображений для цифровых камер мобильных устройств. Помимо медленного восстановления китайской экономики, причины для беспокойства у представителей Sony вызывает и снижение спроса на смартфоны в США.