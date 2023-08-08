Обновление распространяется во всех регионах

После некоторой задержки компания Samsung начинает распространять программную оболочку One UI 6.0 на основе Android 14 на флагманских смартфонах Galaxy S23. Обновление получат все участники программы бета-тестирования в регионах, где она доступна. Зарегистрировавшиеся в программе могут ждать уведомления в ближайшее время.

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Galaxy S23 становится первой линейкой смартфонов, которые получают обновление до One UI 6.0. Финальный вариант этой версии должен быть представлен до конца года, хотя некоторые модели могут ждать обновление до следующего года.

One UI 6.0 содержит все новшества Android 14 и добавки от самой Samsung. Пока бета-версия доступна на аппаратах в Южной Корее, США и Германии. Дальше One UI 6.0 появится на ряде других устройств Samsung, в число которых входят Galaxy S22 и S21, складные смартфоны, ряд представителей серии Galaxy A, M и планшеты Galaxy Tab S8 и S7, пишет wccftech.



