Появление трёх моделей в Китае запланировано на октябрь

Согласно имеющейся информации, компания Xiaomi работает над линейкой смартфонов Redmi Note 13 для китайских покупателей. В продажу эти аппараты могут поступить в октябре. В состав линейки войдут три модели: Redmi Note 13, 13 Pro и 13 Pro+. Инсайдер Digital Chat Station поделился характеристиками последней.

Согласно его сведениям, аппарат получит основную камеру с разрешением 200 Мп с 4-кратным зумом. Также у него будет аккумулятор с ёмкостью 5000 мАч и зарядка мощностью 120 Вт.

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Главная новость заключается в том, что впервые аппарат Redmi может получить дисплей с изогнутыми сторонами. У него ожидается разрешение 1,5K и частота 120 Гц.

Все смартфоны серии Note 13 будут орбладать единообразныи дизайном. При этом два других аппарата будут иметь плоские экраны, пишет Gizmochina.