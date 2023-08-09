Не нужно будет копировать текст в приложения для перевода

Компания Google объявила о появлении перевода текста в почтовом клиенте Gmail на мобильных устройствах на Android и iOS. Поддерживаются более 100 языков из разных регионов мира.

Текст будет переводиться на язык, установленный в настройках аккаунта Gmail. Если перевод вам не нужен, его можно отключить в настройках.

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Мобильное приложение Gmail обнаружит, что письмо написано не на том языке, который установлен в настройках почтового клиента. Это приведёт к показу уведомления, на которые можно нажать для выполнения перевода. Если Gmail не найдёт иностранный язык или перевод отключён, можно выполнить перевод вручную. Помимо Gmail, на это способен почтовый клиент Microsoft Outlook.

Google начинает распространять эту возможность на Android, на что может уйти пару недель. На iOS распространение обновления начнётся 21 августа. Оно будет предлагаться пользователям Google Workspace и обладателям простых аккаунтов Google, пишет xda-developers.