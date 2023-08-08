Устройство для желающих управлять гаджетами умного дома или просто смотреть видео

Китайская компания Xiaomi производит очень много разных устройств, среди которых нашлось место и для умных экранов. Очередная такая модель была представлена в Китае под именем Xiaomi Smart Display 8 Pro в Китае. Она выходит на смену представленным весной прошлого года Smart Display 10 и прошлым летом Smart Display 6.

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Как нетрудно догадаться из названия, дисплей обладает диагональю 8 дюймов. Это панель LCD, которая относится к категории умного дома и работает с программным интерфейсом MIUI Home. Посредством экрана можно управлять другими гаджетами в доме. Делать это можно на протяжении длительного времени благодаря аккумулятору ёмкостью 7500 мАч.

Полный перечень характеристик пока назван не был, но ожидается функциональность не ниже уровня модели прошлого поколения. Это означает поддержку видеозвонков, обеспечение связи мобильных телефонов, телевизоров и домашних экранов, дистанционное наблюдение за домом. Доступно управление более чем 3000 умных устройств и инфракрасный пульт ДУ.

Предварительные продажи должны начаться 8 августа, но цена пока названа не была. Smart Display 10 стоит 999 юаней, а Xiaomi Smart Display 6 349 юаней, поэтому новую модель должна иметь цену между ними, пишет Gizmochina.