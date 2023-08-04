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Xiaomi выпустила новые смарт-аудиоочки со сменными оправами
Солнцезащитные очки Mijia Smart Audio Eyewear имеют различные оправы по форме и стёклам

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Солнцезащитные очки Mijia Smart Audio Eyewear поступили в продажу сегодня по цене 125 долларов (~ 12 тыс.рублей), а пять сменных оправ добавлены по цене 28 долларов (~ 2.5 тыс.рублей).

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Новые очки Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses были официально представлены в июне текущего года. Очки Mijia Smart Audio Glasses выполнены по технологии вакуумного покрытия NCVM (это покрытие используется в электронных продуктах для повышения износостойкости и предотвращает коррозию), которое и придаёт им эстетичный вид. Они имеют шарнир, который компания собственными силами разработала и запатентовала. Также помимо эргономичного дизайна ободок является взаимозаменяемым, который доступен  в пяти различных дизайнах и отличающихся по форме оправы и стёклам, которые в свою очередь могут быть как прозрачными, так и затемнёнными. При этом вес составляет 38,1 г.

Если рассматривать функциональность, новых смарт-аудиоочков Mijia, то стоит сказать, что в данной  версии используются технология открытого звукового поля для поддержания объемного звучания музыки на 360°, ультрадинамические сбалансированные динамики площадью 128 мм² и двухподвесную сбалансированную конструкцию SBS2.0, в сочетании с двойным искусственным интеллектом и с микрофонными лучами Call Noise Reduction Algorithms, которые поддерживают интеллектуально улучшенные звонки.

Что касается аккумулятора, то новые очки Mijia Smart Audio Glasses могут проработать в течение 7 дней в режиме ожидания, в режиме непрерывного воспроизведения музыки - 10 часов, а в режиме непрерывного разговора более 7 часов.

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