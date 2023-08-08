Более дорогие версии iPhone покупают чаще, чем более дешёвые

На прошлой неделе компания Apple объявляла финансовые результаты второго квартала. Тогда было сказано, что на рынке смартфонов в США на протяжении двух кварталов наблюдается спад. Упали и продажи айфонов, из-за чего подешевели акции Apple. Компания не оправдала прогнозы финансовых аналитиков, заработав на айфонах $39,7 млрд благодаря росту продаж в Китае.

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Этот показатель мог бы быть ниже, если бы не разделение аппаратов на обычные iPhone 14 и iPhone 14 Pro. Средняя цена покупки айфонов выросла до рекордного значения в $988. Apple перестала выпускать модель Mini и заменила её более дорогой моделью Plus. Разница в характеристиках между стандартными аппаратами и аппаратами Pro увеличила продажи последних.

Данные компании Statista показывают, что на iPhone 14 Pro пришлось 60% от общего числа продаж iPhone 14. Это значительное изменение, поскольку в прошлых поколениях чаще покупали более дешёвые модели.

Исследовательская компания Omdia утверждает, что на долю iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будет приходиться 65% продаж. В прошлом году у Apple поначалу были проблемы с производством аппаратов Pro, что снизило их возможные продажи. В этом году производитель учёл прежние ошибки и с самого начала должен удовлетворить спрос на дорогие модели.





В этом году прогнозируются продажи 28,5 млн экземпляров iPhone Pro Max с камерой-перископом и рамкой из титана. iPhone 15 Pro может быть продан в количестве 20,5 млн единиц. На долю iPhone 15 и iPhone 15 Plus должно прийтись 26 млн продаж. В целом аппаратов iPhone 15 в этом году должно быть продано 75 млн.

Это не дотягивает до значения 83,5 млн у iPhone 13, но доминирование iPhone 15 Pro должно компенсировать разницу в прибыли. Тем более что в этом году Apple может повысить стоимость своих аппаратов, пишет Phonearena.