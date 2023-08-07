Пока речь идёт о просмотре на компьютерах

Сервис YouTube расширяет функциональные возможности подписчиков платного тарифа Premium. Теперь им доступен повышенный битрейт на разрешении 1080p на компьютерах во всех регионах мира. Об этом новшестве рассказал представитель YouTube Пол Пеннингтон. После этапа тестирования повышенный битрейт на разрешении 1080p ещё в апреле появился в приложении YouTube на платформе iOS.

На минувшей неделе повышенный битрейт в ряде видеороликов увидели даже пользователи сервиса без подписки Premium. При попытке смотреть видео с такими битрейтом YouTube предлагает подписаться на Premium. Между тем, в последнее время стоимость подписки выросла.

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Пользователи отмечают, что если на видео есть множество деталей и динамическое движение, его качество значительно выигрывает от увеличенного битрейта за счёт повышения чёткости и яркости.

Речь идёт не только о компьютерах. Пеннингтон рассказал, что повышенный битрейт на разрешении 1080p будет представлен также в устройствах вроде игровых консолей и устройствах потоковой трансляции Chromecast. На Android ждать придётся дольше, но некоторые пользователи уже получили доступ к этой опции, пишет Gizmochina.