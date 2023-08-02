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YouTube получает еще одну функцию на базе искусственного интеллекта
Google активно внедряет ИИ в свои продукты.

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Google расширяет использование технологии искусственного интеллекта (ИИ) в своих продуктах и услугах. После сообщений о том, что технический гигант внедряет генеративные возможности в Assistant, его потоковая платформа YouTube объявила, что тестирует автоматически генерируемые AI сводки.

Технология искусственного интеллекта будет автоматически генерировать резюме видео на YouTube, предлагая краткий обзор того, о чем идет речь. Эти сводки не заменят описания видео, написанные создателями контента. Благодаря этим автоматически сгенерированным сводкам на YouTube пользователи смогут решить, подходит ли им видео. Пользователи увидят эти сводки на страницах просмотра и поиска.
«Этот эксперимент проводится только с ограниченным количеством видео (только на английском языке) и зрителей, поэтому, если вы увидите эту функцию, сообщите нам, что вы думаете, отправив отзыв!» сказал YouTube на странице поддержки.

Это не первый случай, когда ИИ используется на YouTube. В мае Google DeepMind — объединение команд DeepMind и Brain AI — поделился подробностями об одной из своих моделей визуального языка (VLM). В нем говорилось, что VLM под названием Flamingo используется для создания описаний для YouTube Shorts.
«Шорты создаются всего за несколько минут и часто не содержат описаний и полезных заголовков, из-за чего их сложнее найти через поиск. Поэтому мы представили нашу визуальную языковую модель Flamingo, чтобы помочь генерировать описания», — говорится в сообщении Google DeepMind.
Flamingo может делать описания, анализируя начальные кадры видео, чтобы объяснить, что происходит, и создавая описания для всех новых короткометражек. Описание хранится в виде метаданных на YouTube, что облегчает обнаружение шорт. Это означает, что пользователи смогут быстро искать короткие ролики на YouTube.

Ранее в этом году Google предоставила разработчикам Play Store инструменты генеративного ИИ, чтобы упростить им создание списков приложений. Это также началось как экспериментальная функция, которая была разработана, чтобы уменьшить усилия, необходимые для составления списка в магазине приложений. Кроме того, компания также внедряет ИИ в другие свои продукты, такие как приложения Workspace.

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#google #искусственный интеллект #youtube
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