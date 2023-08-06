Другие новинки запланированы на 2025 год

В подкасте Xbox Era инсайдер Шпешаль Ник рассказал о возможности выпуска нового варианта игровой консоли Xbox нынешнего поколения, где не будет дисковода. Другой новое оборудование запланировано на 2025 год, хотя что именно это будет, не сообщается. Это может быть промежуточное обновление консоли вроде Xbox One X или нечто иное. Пока нет никаких указаний на то, что AMD разрабатывает более производительный чип для Xbox, так что вряд ли нас ожидает появление более мощного варианта приставки.

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Появление версии Xbox Series X Digital через три года после дебюта консоли по сниженной цене может заставить решиться на покупку тех, кто до сих пор не решался. Однако, официально Microsoft о таком своём намерении не говорила.





В настоящее время наиболее дешёвым вариантом приобрести консоль нынешнего поколения является Xbox Series S. Разработчики игр не слишком любят её из-за технических ограничений. В частности, недавно выпущенная успешная игра Baldur's Gate 3 не появилась на Xbox Series X и S в одно время с PlayStation 5, пишет wccftech.