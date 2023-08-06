Количество вычислительных ядер будет достигать 40

В этом году ожидается появление процессоров Apple M3 для очередного поколения компьютеров и ноутбуков Mac. Судя по опыту выпуска чипов прошлых поколений, модели M3 Pro и M3 Max будут представлены в следующем году. Пока же стали известны конфигурации центральных и графических процессоров этих чипов.

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Производиться они будут на техпроцессе TSMC 3 нм, что повысит вычислительную мощь и улучшить энергоэффективность. Марк Гурман пишет, что M3 обладает такими же числом ядер центрального и графического процесса, как у M2. Это означает по 4 мощных и экономичных ядра центрального процессора и максимум 10 ядер GPU. Максимальный объём поддерживаемой оперативной памяти останется 24 ГБ.

M3 Pro имеет 12 ядер центрального процессора и 18 графического. Предположительно, у центрального процессора будет 8 мощных ядер и 4 экономичных. M3 Max предложит 14 ядер CPU и 40 ядер GPU. Эти два чипа в следующем году должны войти в состав новых MacBook Pro размерами 14 и 16 дюймов, пишет wccftech.