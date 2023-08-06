За последние три года Apple полностью отказалась от процессоров Intel в пользу своих собственных чипов Apple Silicon. Этот стратегический шаг позволил компании значительно увеличить долю на рынке компьютеров, привлекая новых пользователей к своей экосистеме

Переход Apple от процессоров Intel к своим собственным чипам Apple Silicon в последние три года стал одним из наиболее обсуждаемых событий в индустрии. Выпуск Mac Pro на процессоре M2 Ultra ознаменовал собой окончание этого перехода, и, судя по последним данным о продажах, эта стратегия оказалась более чем успешной.

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Во II квартале 2023 года Apple продала 5,3 млн компьютеров, увеличив свою долю рынка до 8,6%, в сравнении с 6,3% всего четыре года назад. Для сравнения, в I квартале 2022 года, когда были представлены новые модели MacBook Pro на базе M2 Pro и M2 Max, доля рынка Apple достигла 9,3% с 7,342 поставленными ПК.

Один из интересных аспектов перехода заключается в том, что многие новые покупатели Mac стали новичками в экосистеме Apple. Это указывает на успешное привлечение пользователей других платформ, особенно тех, кто ранее предпочитал Windows.

Однако переход на собственные чипы также привел к определенным проблемам. Отсутствие поддержки дискретной графики от сторонних производителей может стать серьезным недостатком для профессионалов, которым требуются мощные графические решения в их Mac Pro.

Несмотря на успешное завоевание доли рынка, общий объем поставок ПК во II квартале 2023 года снизился на 13,4%. Тем не менее, Apple сумела продать больше компьютеров, чем годом ранее, что может указывать на предпочтение покупателей более доступных моделей Mac.

Переход Apple на свои собственные чипы является мощным шагом в развитии компании и показывает ее способность к инновациям и приспособлению к меняющимся рыночным условиям. Несмотря на некоторые вызовы, перспективы Apple на рынке ПК выглядят впечатляющими.