Продолжительность доступа будет составлять от 40 минут до двух часов в день

Китай является не лучшим местом для молодых людей, которые любят с утра до ночи смотреть в смартфон. Игры в Китае уже были ограничены для людей возрастом менее 18 лет. Теперь власти хотят ограничить использование мобильных устройств и интернета максимум двумя часами в день.

Управление киберпространства Китая (CAC) опубликовало правила, среди которых есть меры борьбы с сетевой зависимостью. От производителей мобильных устройств ждут внедрения режима, который не позволит несовершеннолетним выходить в интернет с этих устройств с 10 вечера до 6 утра.

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Этот же режим будет ограничивать длительность работы с устройствами среди молодёжи. От 16 до 18 лет будет даваться до 2 часов в день, а от 8 до 16 лет 1 час. Дети младше 8 лет смогут пользоваться мобильными устройствами не больше 40 минут в сутки.

Правда, родители смогут убрать эти запреты, если захотят. Если лимит времени исчерпан, устройство должно автоматически закрывать приложения, кроме тех, для которых родители сделали исключение.

Для детей не старше 3 лет на мобильных устройствах будут распространять колыбельные, а для детей не старше 12 лет образовательные новости и развлекательный контент. Ограничения по времени не будет для образовательного контента и сервисов, продвигающих умственное и физическое развитие, продукты и сервисы для экстренных случаев и обеспечения персональной безопасности.

Производители программного обеспечения будут нести ответственность за соблюдение этих правил, хотя пока ничего не сказано о наказании за нарушение. Периодически китайский регулятор будет проводить проверки.

В августе 2021 года в Китае были введены дополнительные ограничения на онлайн-игры для пользователей не старше 18 лет. Доступ даётся на протяжении часа с 8:00 до 9:00 вечера по пятницам, суббота, воскресеньям и праздникам. Также в Китае запрещены выплаты чаевых несовершеннолетним на платформах с прямыми трансляциями, пишет Techspot.