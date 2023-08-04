Также будут размываться откровенные изображения в результатах поиска

Компания Google рассказала о ряде обновлений в своей поисковой системе, которые дадут пользователям возможность проще управляться с информацией о себе. В прошлом году она представила инструмент для удаления номеров телефонов, домашних адресов и адресов электронной почты. Теперь был обновлён инструмент «Результаты о вас» с целью повысить его эффективность.

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В ближайшие дни появится панель, которая будет показывать доступную в поиске Google персональную информацию о пользователе. При получении уведомления можно будет послать в Google запрос на удаление этих результатов.

Ранее в этом году была представлена функциональность Google One, которая в даркнете ищет персональную информацию среди утечек данных. Очередное обновление может работать сходным образом. Доступ можно получить в приложении Google, нажав на изображение своего профиля и выбрав команду «Результаты о вас», а также на веб-странице. Пока это относится только к пользователям из США на английском языке, но вскоре число поддерживаемых регионов и языков будет расширено.

Аналогично Google обновляет систему удаления откровенных фотографий. Естественно, они будут удалены только из поиска, но останутся на сайтах.

Также представлено обновление родительского контроля и SafeSearch. Ещё упрощён доступ к родительскому контролю из поиска. Запросы вроде «родительский контроль Google» или «ссылка на семью Google» открывают окно с объяснениями настроек, пишет Engadget.