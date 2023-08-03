Поддержка Wi-Fi и eSIM в них отсутствует

В июле в Китае начались продажи смарт-часов Honor Watch 4 с большим экраном AMOLED и корпусом из алюминия. Прошло немного времени, и теперь данная модель предлагается европейским покупателям. Правда, по дороге она потеряла важную характеристику.

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Часы обладают экраном размером 1,75 дюйма с разрешением 450 x 390, плотностью пикселей 340 ppi и частотой обновления 60 Гц. Китайская версия имеет поддержку электронных SIM-карт (eSIM), что даёт возможность выходить в сеть без подключения к смартфону. В результате с запястья можно совершать телефонные звонки, писать текстовые сообщения и получать уведомления. В европейской версии поддержка eSIM исчезла, так что для всего вышеперечисленного придётся подключить часы к смартфону. Также здесь не поддерживается стандарт связи Wi-Fi, поэтому подключение осуществляется посредством Bluetooth 5.2.

Часы получили рейтинг водонепроницаемости 5ATM, в результате чего в них можно плавать. Здесь есть отслеживание таких параметров, как сердцебиение, уровень кислорода в крови, показатели сна и прочие. Поддерживается GPS, ёмкость батареи составляет 451 мАч, что при средних нагрузках позволяет работать на протяжении двух недель. Такими нагрузками производитель называет непрерывное отслеживание сердечного ритма и сна, 30 минут Bluetooth-звонков в неделю, столько же воспроизведения аудио, 90 минут физической активности с GPS, получение 50 сообщений, 6 входящих звонков и 3 уведомлений от будильника в сутки, а также активация экрана 200 раз в сутки.

Стоимость часов на французском сайте Honor составляет 149,9 евро, включая налоги. В Европе предлагается только чёрный цветовой вариант, пишет Gizmochina.