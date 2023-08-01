Это означает улучшенную поддержку сети 5G и снижение стоимости

Чтобы сделать дешёвый смартфон, производителям приходится искать наиболее выгодное сочетание характеристик. Распространение сетей 5G в мире заставляет давать их поддержку даже в самых дешёвых мобильных устройствах. Таковым является и выпущенный в Индии Redmi 12 5G. Интересен он тем, что это первый аппарат на процессоре Snapdragon 4 Gen 2. К тому же он должен появиться и за пределами Индии под именами Redmi Note 12R и POCO M6 Pro 5G с минимальными изменениями.

Snapdragon 4 Gen 2 принесёт незначительные улучшения по сравнению с процессорами Snapdragon 4 Gen 1 и Snapdragon 695. Главным новшеством станет производство на техпроцессе 4 нм Samsung вместо 6 нм TSMC. Это должно дать незначительный прирост эффективности, но в остальном изменения минимальные.

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Будет улучшена поддержка стандарта связи 5G, что позволит смартфонам на основе данного чипа стать дешевле. Среди других характеристик аппарата объём оперативной памяти LPDDR4X 4/6/8 ГБ, хранилище UFS 2.2 128/256 ГБ, поддержка памяти до 1 ТБ в гибридном отсеке SIM-карты. Ёмкость батареи составляет 5000 мАч, мощность зарядки 18 Вт.

Диагональ экрана LCD равна 6,79 дюйма при разрешении FHD+ и частоте 90 Гц. Экран защищён стеклом Gorilla Glass, задняя поверхность тоже покрыта стеклом. Предлагается уровень защиты IP53, инфракрасный сенсор и разъём для наушников. Работает устройство на Android 13 с оболочкой MIUI 14.

Основная задняя камера получила разрешение 50 Мп при апертуре f/1.8. Имеется также сенсор глубины 2 Мп, разрешение передней камеры 8 Мп с апертурой f/2.0.

Стоимость в Индии в пересчёте с местной валюты $145 за версию 4/128 ГБ, $165 за 6/128 ГБ и $188 за 8/256 ГБ. Доступны чёрный, синий и серебряный цветовые варианты, пишет Androidauthority.