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Складной смартфон Oppo Find N3 может получить зарядку 100 Вт
Следующий гибкий аппарат компании Oppo будет складываться как книга

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Смартфоны на Android в последние годы получают поддержку всё более мощных зарядных устройств. У китайских производителей часто можно встретить модели с поддержкой зарядки 100 Вт, а бывает даже мощность 240 Вт. Однако, в складных смартфонах таких высоких показателей прежде не было. На аппаратах Samsung мощность зарядки составляет максимум 25 Вт, у Xiaomi около 70 Вт.

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Инсайдер Digital Chat Station на китайском сайте Weibo сообщает, что складной смартфон Oppo Find N3 получит зарядку мощностью 100 Вт. Аппарат предыдущего поколения Oppo Find N2 имеет мощность зарядки 67 Вт.

Также зарядка 100 Вт должна появиться на модели OnePlus Open, которая связана с Find N3. Также смартфон Oppo должен получить аккумулятор ёмкостью 4805 мАч, три камеры, объём оперативной памяти до 16 ГБ и хранилище до 1 ТБ. Ещё ожидается наличие беспроводной зарядки. Смартфон может быть представлен уже в августе, пишет 9to5google.

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#смартфоны #oppo
Источник: 9to5google.com
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