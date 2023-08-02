Seagate собирается преодолеть планку в 30 ТБ

В этом году компания Seagate сообщила о начале поставок экземпляров жёстких дисков вместимостью 32 ТБ. Этого значения удалось достигнуть благодаря применению технологии магнитной записи с нагреванием (HAMR). Лазер нагревает пластины дисков в процессе записи данных, что увеличивает вместимость без увеличения физических размеров.

При этом у проверенных временем технологий перпендикулярной (или обычной) магнитной записи (PMR/CMR) и однополосной магнитной записи (SMR) также ещё есть потенциал для увеличения вместимости HDD. Компания Western Digital готовится начать поставки жёстких дисков вместимостью 28 ТБ, чуть более года назад анонсировав модель 26 ТБ.

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Разработчик применяет перпендикулярную магнитную запись с применением энергии (ePMR), умещая на одном диске 24 ТБ данных. SMR обеспечивает небольшое перекрытие магнитных дорожек, в результате чего вместимость вырастает до 28 ТБ. Этим технологии ePMR и SMR не ограничатся. Должны появиться диски вместимости 30 ТБ и 32 ТБ.

Что касается дисков на основе технологии HAMR, модели с большой вместимостью ожидаются не раньше конца 2025 года. Seagate собирается выпустить такие диски объёмом 32 ГБ и уже тестирует в лабораториях диски объёмом 50 ТБ, пишет Arstechnica.