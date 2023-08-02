Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Вместимость жёстких дисков Western Digital достигнет 28 ТБ
Seagate собирается преодолеть планку в 30 ТБ

реклама

В этом году компания Seagate сообщила о начале поставок экземпляров жёстких дисков вместимостью 32 ТБ. Этого значения удалось достигнуть благодаря применению технологии магнитной записи с нагреванием (HAMR). Лазер нагревает пластины дисков в процессе записи данных, что увеличивает вместимость без увеличения физических размеров.

При этом у проверенных временем технологий перпендикулярной (или обычной) магнитной записи (PMR/CMR) и однополосной магнитной записи (SMR) также ещё есть потенциал для увеличения вместимости HDD. Компания Western Digital готовится начать поставки жёстких дисков вместимостью 28 ТБ, чуть более года назад анонсировав модель 26 ТБ.

реклама

Разработчик применяет перпендикулярную магнитную запись с применением энергии (ePMR), умещая на одном диске 24 ТБ данных. SMR обеспечивает небольшое перекрытие магнитных дорожек, в результате чего вместимость вырастает до 28 ТБ. Этим технологии ePMR и SMR не ограничатся. Должны появиться диски вместимости 30 ТБ и 32 ТБ.

Что касается дисков на основе технологии HAMR, модели с большой вместимостью ожидаются не раньше конца 2025 года. Seagate собирается выпустить такие диски объёмом 32 ГБ и уже тестирует в лабораториях диски объёмом 50 ТБ, пишет Arstechnica.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#hdd #western digital #seagate
Источник: arstechnica.com
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Почему реальный объём накопителя всегда меньше заявленного
Как выбрать внешний накопитель: практические советы и рекомендации
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В сети появилось видео, где гражданин Польши звонит в компанию ЧВК Вагнер для трудоустройства
22
Вокруг Крымского моста начали устанавливать боновые заграждения – украинские дроны больше не страшны
17
Пригожин объявил о прекращении набора бойцов в ЧВК «Вагнер»
1
Немецкая пресса обвинила ВСУ в ошибочной тактике, приведшей к попаданию «лучшей БМП в мире» к России в качестве трофея
6
90% ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» возвращаются с заданий без единой царапины
8
Военный мятеж в республике Нигер может привести к серьёзному конфликту на континенте
6
Российские хакеры «Солнцепёк» взломали одесского провайдера и рассылку "Одесса - русский город"
7
Мужчина из Сумской области хранил у себя дома российский танк Т-80УЕ-1 больше года
16
Экономика Германии вошла в стадию технической рецессии – но с газом у немцев проблем пока нет
6
Часы Apple Watch SE 3 ожидаются в следующем году с огромным приростом производительности
+
СМИ: Лондон отложил признание «Вагнера» террористической организацией
1
Экс-советник ЦРУ: У Штатов заканчиваются ресурсы, которые предназначены для противостояния с Россией
3
Китай ограничил экспорт деталей для беспилотников, которые могли использоваться Россией
1
Нигер приостановил поставки во Францию критически важного для её атомных электростанций урана
2
Китай вводит запрет на экспорт оборудования для БПЛА
+
Санкции США заметно подорвали импорт чипов в Китай в прошлом полугодии
5
Здание комплекса «Москва-Сити» снова пострадало в результате попадания БПЛА
2
Bild: Немецкие туристы не хотят ехать в Польшу из-за опасений перед ЧВК "Вагнер"
4
Пригожин переименовал ЧВК Вагнер в группу Вагнер
+
CNN: ВСУ активизировались и это указывает на начало нового этапа контрнаступления
4

Популярные статьи

Почему Индия выбрала французские Rafale, если российские Су-30 МКИ быстрее, маневреннее и дешевле
21
"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
7
США разворачивают вдоль “первой островной цепи” пояс дальнобойных ракет для сдерживания Китая
+
Обновляем старый ПК без переплат – 3 лучшие игровые связки процессор+материнка для любого кошелька
16
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
47
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
321
Honkai: Star Rail - пропускаем Кафку и выбиваем Пожирателя Луны
10
Пять причин, по которым я отказался от разгона видеокарты и процессора, но оставил разгон ОЗУ
14
Окончание эпопеи с моей видеокартой Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC
6
О том как продавец с AliExpress прислал моему знакомому 2 видеокарты GTX 1080 Ti по цене 1
7

Сейчас обсуждают

SeTi2019
11:39
Ватники живут в другом мире. У них 100 вагнеровцев могут в их фантазиях целые страны захватывать
Боец ЧВК Вагнер похвастался журналистам планами по атаке на Польшу
Джон Ренбо
11:39
Ascent посмотрел сейчас на ютубе, это 2D игра типа стратегии, нафига там лучи? Если производитель игры НЕ ДОДЕЛАЛ игру в версии без лучей, то это проблемы игры. Лично я в такие 2D не играю.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Антон Воронврот
11:38
RTX это просто название, технология одинакова у всех и называется DX12 DXR. не будь таким тупым. пользуйся поиском
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
SeTi2019
11:37
Для ватников. Как раз столетие, как их прапрадедов поляки разнесли в хлам в советско-польской войне
Боец ЧВК Вагнер похвастался журналистам планами по атаке на Польшу
Джон Ренбо
11:37
АМД в Кибере на 10% быстрее без лучей и на 10% медленее с лучами. При этом в 4К с лучами даже 4090 еле вывозит. Если брать средний сегмент то ни Нвидиа ни АМД не тянут Кибер. Теперь подумай еще раз на...
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Антон Воронврот
11:37
Эд. этим скрином ты унижаешь контору амудэ, эот сингл игра на прохождение, ее уже все прошли и вот теперь амуда выпускает драйвер который повысит производительность, но зачем? хуанг выпускает свежие д...
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Minion Absolute
11:36
И говоришь нету переплат, когда даже в танчики не можешь поиграть на ультрах... Если бюджет мал то h410 + i3 10100f и 1660 super с бу. Если поболешь, то h610 + i3 12100f + rx 6600 с бу/новая( все равн...
Обновляем старый ПК без переплат – 3 лучшие игровые связки процессор+материнка для любого кошелька
MrPegge
11:35
Куба братской перестала быть еще в 1991г. Предала ее тогда РФ.
ООН призвала прекратить атаки беспилотников на Москву
Minion Absolute
11:34
Ммм.. Зеон в 2023 и старые рыксы,
Обновляем старый ПК без переплат – 3 лучшие игровые связки процессор+материнка для любого кошелька
Minion Absolute
11:33
За 24к можно было rx 6600 посоветовать, а если обновляется без переплат, то легче взять a520 + 5600 = h610 + i5 12400, а переплаты есть.
Обновляем старый ПК без переплат – 3 лучшие игровые связки процессор+материнка для любого кошелька
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем