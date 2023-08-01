Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Western Digital сократила поставки жёстких дисков на 29% по итогам прошлого квартала
И вряд ли ситуация скоро улучшится.

реклама

Пока вызревают квартальные отчёты AMD и Apple, у нас есть возможность изучить квартальную отчётность корпорации Western Digital. Сразу отметим, что этот производитель сильно зависит от ситуации на рынке твердотельных накопителей — более чем на 50% с точки зрения выручки, поэтому и негативные тенденции в данном сегменте существенно влияют на текущие финансовые показатели компании. Минувший фискальный год, например, компания завершила убытками в размере $1,7 млрд, а выручка сократилась на 34%.

реклама

Источник изображения: StorageReview

Если говорить о результатах конкретных сегментов рынка, то WDC в прошлом квартале сократила выручку на облачном направлении на 53% до $1 млрд, в клиентском — на 37% до $1 млрд, а оставшиеся $600 млн пришлись на потребительский сегмент, где снижение выручки в годовом сравнении составило 19%. Квартальная выручка в целом сократилась на 41% до $2,67 млрд.

Непосредственно реализация жёстких дисков принесла компании в прошлом квартале около $1,3 млрд, причём в годовом сравнении она сократилась на 39%, а в количественном выражении поставки уменьшились на 29% до 11,8 млн накопителей. Из них почти половина (5,8 млн) пришлась на облачный сегмент, клиентский и потребительский довольствовались 3,3 и 2,7 млн штук соответственно. По мнению руководства компании, облачным клиентам придётся ещё около пары кварталов бороться с избытком жёстких дисков на складах. Сама компания при этом вынуждена сокращать объёмы выпуска продукции и нести по $200 млн убытков каждый квартал из-за низкой загрузки конвейерных линий.

#аналитика #финансы #ssd #hdd #жёсткие диски #western digital
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel увеличила капитальные затраты в минувшем полугодии до $13,3 млрд
Глава Минфина объяснил, почему так существенно ослаб рубль
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
56
Почему Индия выбрала французские Rafale, если российские Су-30 МКИ быстрее, маневреннее и дешевле
14
Охота началась: что представляет из себя С-70 "Охотник" - новейший ударный БПЛА ВС РФ
2
"Изделие 305" - самая загадочная российская ракета получила боевое крещение в СВО
7
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Июль)
17
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
46
Как правильно наносить термопасту на процессор
16
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Пользовательский интерфейс
15
Обновляем старый ПК без переплат – 3 лучшие игровые связки процессор+материнка для любого кошелька
+
В Финляндии предприниматели и жители массово разоряются из-за разрыва отношений с РФ
29

Сейчас обсуждают

Михаил Леонтьев
08:37
Это в смысле тебя &&&ь? В переносном смыле, разумеется)))))
Россия превращается в рай для майнинга Биткоина – дешёвое электричество и низкие температуры
Владислав Балашов
08:33
Это был больше прикол, чем реальная вербовка
В сети появилось видео, где гражданин Польши звонит в компанию ЧВК Вагнер для трудоустройства
Артём Николаев
08:31
Куплю вашу квартиру в Сити, дёшево.
Здание комплекса «Москва-Сити» снова пострадало в результате попадания БПЛА
ama999
08:31
Возможно без vrr видео память молотит по частотам на максималку, у меня так есть на rx6700xt
Включение VRR пятикратно снизило потребление Radeon RX 7900 XTX в простое на мониторе 4K 144 Гц
Саша Коротыш
08:23
Только не нужно "розовых рукоплесканий". Мы ВСЕ патриоты страны, но нужно признавать существующие реалии. Армия начала реформироваться и развиваться при Шойгу С., а до этого был развал и разграбление....
"Изделие 305" - самая загадочная российская ракета получила боевое крещение в СВО
Александр Рощин
08:12
Система пострадала в результате просчетов в кадровой политике. Нельзя растить "потомственных" офицеров, особенно морских без постоянной боевой , реальной , а не учебной. Боновые заграждения это самое...
Вокруг Крымского моста начали устанавливать боновые заграждения – украинские дроны больше не страшны
Filcenberg
08:05
Если не нравится дуй в конференцию там для тебя местечко найдется
Пригожин объявил о прекращении набора бойцов в ЧВК «Вагнер»
Алексей Каверин
07:53
Шо, опять?
В Белом доме признали низкий темп наступления ВСУ
foxbat21
07:41
Слышь автор, животное ты eбaнoe. Как это относится к новостям про пк железо и разгон? Объясни мне мpaзь?
Пригожин объявил о прекращении набора бойцов в ЧВК «Вагнер»
Camelot Βоронцов
07:37
Не так давн же ролик был о вербовке американцев.
В сети появилось видео, где гражданин Польши звонит в компанию ЧВК Вагнер для трудоустройства
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем