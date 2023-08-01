И вряд ли ситуация скоро улучшится.

Пока вызревают квартальные отчёты AMD и Apple, у нас есть возможность изучить квартальную отчётность корпорации Western Digital. Сразу отметим, что этот производитель сильно зависит от ситуации на рынке твердотельных накопителей — более чем на 50% с точки зрения выручки, поэтому и негативные тенденции в данном сегменте существенно влияют на текущие финансовые показатели компании. Минувший фискальный год, например, компания завершила убытками в размере $1,7 млрд, а выручка сократилась на 34%.

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Источник изображения: StorageReview

Если говорить о результатах конкретных сегментов рынка, то WDC в прошлом квартале сократила выручку на облачном направлении на 53% до $1 млрд, в клиентском — на 37% до $1 млрд, а оставшиеся $600 млн пришлись на потребительский сегмент, где снижение выручки в годовом сравнении составило 19%. Квартальная выручка в целом сократилась на 41% до $2,67 млрд.

Непосредственно реализация жёстких дисков принесла компании в прошлом квартале около $1,3 млрд, причём в годовом сравнении она сократилась на 39%, а в количественном выражении поставки уменьшились на 29% до 11,8 млн накопителей. Из них почти половина (5,8 млн) пришлась на облачный сегмент, клиентский и потребительский довольствовались 3,3 и 2,7 млн штук соответственно. По мнению руководства компании, облачным клиентам придётся ещё около пары кварталов бороться с избытком жёстких дисков на складах. Сама компания при этом вынуждена сокращать объёмы выпуска продукции и нести по $200 млн убытков каждый квартал из-за низкой загрузки конвейерных линий.