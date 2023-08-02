Любители трёхмерной печати могут получить его за $399

Помимо предложения Xiaomi, недавно был представлен 3D-принтер AnkerMake M5C на смену модели первого поколения AnkerMake M5. Последний в прошлом году поступил в продажу по внушительной цене $799. Новый принтер предлагается вдвое дешевле за $399, хотя в результате придётся обойтись без некоторых функциональных возможностей.

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Другие характеристики остались неизменными по сравнению с M5. В их число входят 49-точечная автоматическая система выравнивания платформы, магнитная рабочая пластина и скорость до 500 мм/с. Точность разрешения достигает 0,1 мм.

Монолитная конструкция должна упростить процесс настройки принтера. Размер печатной платформы уменьшился до 220 x 220 x 250 мм. Основание выполнено из алюминия с применением двух винтов по оси Z.

Исчезла встроенная камера, поэтому нет мониторинга при помощи ИИ. Отсутствует экраны, вместо которых предлагается использовать проприетарный слайсер. Нет и датчика биения нити накала.

Качество сборки принтера осталось примерно на прежнем уровне, пишет Tomshardware.