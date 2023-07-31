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Представлен 3D-принтер Xiaomi Mijia с паузой и возобновлением печати
Устройство по скромной цене в $237

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Компания Xiaomi анонсировала 3D-принтер Mijia, стоимость которого в Китае составляет 1999 юаней, а при покупке раньше остальных 1699 юаней. Принтер обладает конструкцией 2 в 1, поэтому после покупки его не нужно собирать и можно сразу приступать к печати. Подобный принтер может заинтересовать новичков в деле трёхмерной печати.

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Также простоте способствует применение искусственного интеллекта, который отвечает за автоматический выбор параметров нарезки. Система затвердевания создана под сложные структуры и работает с экологически чистыми расходниками.

У принтера есть независимый отсек для картриджа, процесс подачи и втягивания автоматизирован, как и в традиционных принтерах. Это упрощает процесс замены картриджа и даёт поддержку паузы и возобновления процесса печати, если материала не хватит.

Среди других характеристик однолинейная направляющая по оси Z, двигатель высокой мощности и специальный экран LCD. Принтер поставляется с библиотекой моделей и позволяет пользователю самому загружать модели. Можно сканировать лица для печати их моделей. Ещё есть инструменты трёхмерного дизайна, который могут пригодиться для создания гончарных изделий и скульптур.

Сбор финансов на Xiaomi Mijia стартует 2 августа на платформе Xiaomi Youpin, пишет Gizmochina.

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#xiaomi #принтеры
Источник: gizmochina.com
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