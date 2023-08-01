В таком случае частота экрана сможет снижаться до 1 Гц

До сих пор компания Samsung применяла низкотемпературные дисплеи из поликристаллического оксида (LTPO) только в наиболее дорогих своих смартфонах. В настоящее время таковым является Galaxy S23 Ultra. В следующем году дисплеи подобного типа могут получить не столь дорогие модели Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus.

Эти экраны более продвинутые по сравнению с типом LTPS, поэтому Apple применяет их в составе аппаратов iPhone Pro. Ещё у них выше энергоэффективность, что повышает продолжительность работы смартфонов.

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Частота экранов LTPO может снижаться до минимального значения, что дополнительно сокращает расход энергии. Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus имеют минимальную частоту экрана 48 Гц при максимальной 120 Гц. Аппараты следующего года смогут снижать частоту до значения 1 Гц. Изменение частоты происходит динамически в зависимости от содержимого экрана. Если изображение на экране статическое, вроде текста, высокая частота обновления ему не нужна.

Неизвестно, подорожают ли новые смартфоны из-за использования подобных дисплеев, поскольку стоят они не дёшево, пишет wccftech.