Тактовые частоты по сравнению с процессором нынешнего поколения увеличились

До анонса процессора Snapdragon 8 Gen 3 остаётся ещё несколько месяцев, а до анонса смартфонов Samsung Galaxy S24+ и того больше. Однако, именно этот смартфон на этом процессоре уже протестировали в бенчмарке Geekbench.

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Аппарат с мобильным номером SM-S926U обладает конфигурацией ядер процессора 1 + 2 + 3 + 2. Два из них являются ядрами ARM A5xx «Silver» с кодовым именем «Hayes», три ARM A7xx «Gold» «Hunter», ещё два ARM «Hunter» A7xx «Titanium» и одно ARM «Hunter ELP, Xx «Gold+».

Тактовая частота выросла по сравнению с Snapdragon 8 Gen 2 для аппаратов Galaxy S23. На самом мощном ядре Gold+ частота составляет 3,3 ГГц, три ядра на 3,15 ГГц, два на 2,96 ГГц и два на 2,27 ГГц.

Используется графический процессор Adreno 750 вместо Adreno 740 в составе Galaxy S23. Естественно, новый процессор имеет производительность выше по сравнению с нынешним Snapdragon 8 Gen 2, в том числе благодаря более высокой частоте. Техпроцесс 3 нм позволил сократить энергопотребление на 30% и увеличить производительность на 15%, пишет Phonearena.