Никаких исправлений компания выпускать не собирается

Помимо вторничных патчей, Microsoft заранее выпускает предварительные версии обновлений своего программного обеспечения, чтобы желающие могли раньше других опробовать их. Недавно Windows 11 22H2 получила подобное обновление под номером KB5028254, которое принесло с собой проблемы.

Некоторые пользователи после его установки жалуются на неполадки в работе меню «Пуск». Microsoft считает, что эти трудности возникают только при использовании сторонних приложений для настройки Windows. Одним из таких приложений является ExplorerPatcher.

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Поскольку Microsoft не одобряет использование подобных сторонних программ, делать в данном случае она ничего не собирается. Пользователям рекомендуется перед установкой обновления удалять эти приложения или же обращаться к их разработчикам.

Месяцем ранее обновление KB5027303 сломало приложения, где применяется кодек WVC1 (VC-1). Решения пока тоже нет, разве что откат обновления, пишет xda-developers.