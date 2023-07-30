Ожидается, что массовое производство начнется уже в августе

Samsung работает над усовершенствованным носимым устройством для отслеживания здоровья, известным как Galaxy Ring. Согласно корейскому изданию The Elec, это смарт-кольцо разрабатывается в сотрудничестве с отечественными и зарубежными производителями компонентов, чтобы обеспечить возможность его массового производства, решение о котором может быть принято уже в августе.

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Ключевой особенностью Galaxy Ring является его способность собирать подробные данные о теле и здоровье с помощью встроенных датчиков, которые затем можно удобно просмотреть на подключенном смартфоне. Ожидается, что в отличие от существующих умных часов Galaxy Watch от Samsung, это инновационное смарт-кольцо обеспечит еще более точные измерения состояния тела. Для повышения точности посадку кольца можно отрегулировать в соответствии с размером пальца пользователя, сводя к минимуму возможные неточности данных.

Однако есть некоторые проблемы, которые Samsung необходимо решить во время разработки. На точность данных может повлиять слабый кровоток или слишком плотное прилегание. Кроме того ожидается, что процесс сертификации в статусе медицинского устройства займет от 10 до 12 месяцев, то может привести к задержке доступности продукта, даже если будет одобрено массовое производство.

Samsung рассматривает возможность интеграции Galaxy Ring с устройствами смешанной реальности, используя свою технологию XR для отслеживания движений головы и рук пользователей с помощью камер и датчиков, как показано в патентных заявках. Сообщается, что запуск гарнитуры Samsung XR отложен на шесть месяцев из-за конкуренции с Apple Vision Pro. Ожидается, что Galaxy Ring будет выпущено в 2024 году, возможно, одновременно с анонсом серии Galaxy S24.