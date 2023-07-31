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За минувший месяц Lenovo анонсировала ряд интересных устройств, очередным из которых становится планшет. Модель Xiaoxin Pad Pro 12.7 обладает монолитным корпусом из металла серого и зелёного цветов. У него плоский края и выступ камеры со вспышкой.
Диагональ экрана составляет 12,7 дюйма, разрешение 2944 х 1840, частота 144 Гц, яркость достигает значения 400 нит. Поддерживаются стандарты HDR10 и Dolby Vision. Работает планшет на чипе Snapdragon 870, у него 8 ГБ памяти и хранилище 128 или 256 ГБ. При желании можно поставить карту microSD вместимостью до 1 ТБ.
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Ёмкость батареи составляет 10200 мАч, поддерживается зарядка на 20 Вт. Спереди находится сверхширокоугольная камера 13 Мп, разрешение камеры сзади 8 Мп. Есть также разблокировка по лицу и сканер отпечатков на обратной стороне.
Звуковая система Quad с настройкой JBL предлагает поддержку Dolby Atmos. За шумоподавление отвечают два микрофона. Есть разъём USB-C и стандарты связи Wi-Fi 6 и 5G.
В Китае модель 8/128 ГБ будет стоить 1599 юаней, а с объёмом хранилища 256 ГБ обойдётся в 1799 юаней, пишет Gizmochina.