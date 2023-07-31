Устройство на достаточно быстром процессоре Snapdragon 870

За минувший месяц Lenovo анонсировала ряд интересных устройств, очередным из которых становится планшет. Модель Xiaoxin Pad Pro 12.7 обладает монолитным корпусом из металла серого и зелёного цветов. У него плоский края и выступ камеры со вспышкой.

Диагональ экрана составляет 12,7 дюйма, разрешение 2944 х 1840, частота 144 Гц, яркость достигает значения 400 нит. Поддерживаются стандарты HDR10 и Dolby Vision. Работает планшет на чипе Snapdragon 870, у него 8 ГБ памяти и хранилище 128 или 256 ГБ. При желании можно поставить карту microSD вместимостью до 1 ТБ.

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Ёмкость батареи составляет 10200 мАч, поддерживается зарядка на 20 Вт. Спереди находится сверхширокоугольная камера 13 Мп, разрешение камеры сзади 8 Мп. Есть также разблокировка по лицу и сканер отпечатков на обратной стороне.

Звуковая система Quad с настройкой JBL предлагает поддержку Dolby Atmos. За шумоподавление отвечают два микрофона. Есть разъём USB-C и стандарты связи Wi-Fi 6 и 5G.

В Китае модель 8/128 ГБ будет стоить 1599 юаней, а с объёмом хранилища 256 ГБ обойдётся в 1799 юаней, пишет Gizmochina.