реклама
На этой неделе занимающий высокий пост представитель компании Samsung сообщил, что ведётся разработка смартфона Galaxy S23 FE. Прошло всего несколько дней, как этот аппарат обнаружился в Wireless Power Consortium, где он фигурирует с модельным номером SM-S711U.
реклама
Судя по описанию на сайте, мощность беспроводной зарядки этого устройства составляет всего 4,4 Вт. Если судить по зарядке Galaxy S23 Ultra с аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, на беспроводную зарядку будущего устройства может уйти 3-4 часа. Предположительно, ёмкость батареи в этом смартфоне составит 4500 мАч.
Также в описании есть изображение аппарата, которое появилось впервые. Считается, что этот смартфон будет работать на процессоре Samsung Exynos 2200 в большинстве стран, но в США и Китае на Snapdragon 8 Gen 1. Должен использоваться экран размером 6,4 дюйма, память LPDDR5 объёмом 6 или 8 ГБ, хранилище UFS 3.1 128 или 256 ГБ.
Сзади находится основная камера 50 Мп с сенсором Samsung ISOCELL GN3. Сверхширокоугольная камера 12 Мп основана на сенсоре Sony IMX258. Ещё будет камера телефото 8 Мп с 3-кратным оптическим зумом, а разрешение передней камеры составит 12 Мп, пишет Phonearena.