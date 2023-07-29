Мощность его беспроводной зарядки может оказаться слишком низкой

На этой неделе занимающий высокий пост представитель компании Samsung сообщил, что ведётся разработка смартфона Galaxy S23 FE. Прошло всего несколько дней, как этот аппарат обнаружился в Wireless Power Consortium, где он фигурирует с модельным номером SM-S711U.

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Судя по описанию на сайте, мощность беспроводной зарядки этого устройства составляет всего 4,4 Вт. Если судить по зарядке Galaxy S23 Ultra с аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, на беспроводную зарядку будущего устройства может уйти 3-4 часа. Предположительно, ёмкость батареи в этом смартфоне составит 4500 мАч.

Также в описании есть изображение аппарата, которое появилось впервые. Считается, что этот смартфон будет работать на процессоре Samsung Exynos 2200 в большинстве стран, но в США и Китае на Snapdragon 8 Gen 1. Должен использоваться экран размером 6,4 дюйма, память LPDDR5 объёмом 6 или 8 ГБ, хранилище UFS 3.1 128 или 256 ГБ.

Сзади находится основная камера 50 Мп с сенсором Samsung ISOCELL GN3. Сверхширокоугольная камера 12 Мп основана на сенсоре Sony IMX258. Ещё будет камера телефото 8 Мп с 3-кратным оптическим зумом, а разрешение передней камеры составит 12 Мп, пишет Phonearena.