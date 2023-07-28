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Samsung уменьшила качество записи видео 8K на Galaxy S23
Высокий битрейт больше не поддерживается

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Смартфоны Samsung Galaxy S23 входят число наиболее продвинутых мобильных устройств настоящего времени, а также наиболее дорогих. Среди их возможностей производитель рекламировал поддержку записи видео на разрешении 8K со скоростью 30 кадров/с и битрейтом 200 Мбит/с. Теперь оказалось, что данные характеристики недоступны.

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Многие обладатели аппаратов пишут, что Samsung отключила в приложении камеры опцию «Видео с высоким битрейтом». При записи с названными выше параметрами наблюдались подтормаживания картинки, так что теперь максимумом является 80 Мбит/с. Решило это проблему или нет, не сообщается.

Наверняка лишь незначительное число пользователей записывают видео 8K. Однако, некоторая часть энтузиастов могла приобрести смартфон в том числе и ради такой возможности. Вряд ли они останутся довольны устранением высокого битрейта, тем более что откатить обновление и вернуть опцию невозможно.


Остаётся надеяться, что будущие обновления смартфонов Samsung и версия программной оболочки One UI 6 вернут поддержку записи видео 8K с высоким битрейтом, пишет Androidauthority.

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#смартфоны #samsung
Источник: androidauthority.com
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