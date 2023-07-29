Процессор Dimensity 9200 Plus и 12 ГБ памяти

Компания Xiaomi готовит к релизу в Китае очередной смартфон, который здесь будет называться Redmi K60 Ultra. Однако, он поступит в продажу и за пределами Китая, где получит имя Xiaomi 13T Pro. Его появления на прилавках ждут в октябре, а пока он появился на сайте сертификации NBTC, что означает грядущий релиз в Таиланде.

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Благодаря сертификации стал известен номер модели 23078PND5G. Предположительно, этот смартфон работает на процессоре Dimensity 9200 Plus с частотой до 3,35 ГГц. В бенчмарке Geekbench результаты одноядерного тестирования составили 1289 баллов, многоядерного 3921 балл. Это меньше по сравнению с лучшими процессорами Snapdragon.

Ожидается использование панели OLED с частотой 144 Гц, батарея 5000 мАч и поддержка зарядки мощностью 120 Вт. Объём хранилища достигает 512 ГБ, камера носит бренд Leica. На сайте Amazon в Великобритании недавно этот аппарат был преждевременно выставлен с ценой 799 фунтов за версию 12/512 ГБ, пишет Gizmochina.