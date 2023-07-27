Следующая флагманская модель может получить шину памяти 512 бит

Известный инсайдер под ником Kopite7kimi в последнее время мало говорил о видеокартах, поскольку большая часть моделей серии RTX 40 уже в продаже. В сентябре будет год с момента появления RTX 4090, так что многие начинают ждать обновления флагмана.

Уже были выпущены версии 4060 Ti и 4070 Ti, но ничего не слышно про RTX 4090 Ti или RTX 4080 Ti. Стандартная 4090 задействует не все возможности графического процессора AD102, что позволяет рассчитывать на появление более продвинутой карты с увеличенным числом ядер и более быстрой памятью GDDR6X или GDDR7. Похоже, производитель так не думает.

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Такое мнение высказал Kopite7kimi. Также он говорит, что будут представлены новые RTX 4070/4060 на чипах AD103/AD106, в первую очередь для китайского рынка.

Nvidia нет смысла торопиться, поскольку у конкурентов и близко нет карт с производительностью уровня RTX 4090. Были слухи о добавлении памяти 3D V-Cache в последнее поколение видеокарт AMD, но Nvidia это не беспокоит.

Также было сказано, что флагманская карта следующего поколения может получить шину памяти 512 бит, чего не было уже давно. Если задействовать память GDDR7 с максимальной скоростью 32 Гбит/с на графическом процессе следующего поколения, пропускная способность может вырасти вдвое до 2 ТБ/с. Появления карт следующего поколения ждут не раньше 2025 года, пишет Videocardz.